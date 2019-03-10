WP: Трамп намерен запросить у Конгресса еще $8,6 млрд на строительство стены

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена включить в бюджетный запрос на 2020 финансовый год (начнется 1 октября 2019 года) дополнительные $8,6 млрд на возведение стены на американо-мексиканской границе. Об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на источники газета The Washington Post .

Как отмечается, проект бюджета будет распространен уже в понедельник, и в нем будет фигурировать запрос на предоставление $5 млрд министерству внутренней безопасности на возведение новых участков физического барьера, а также еще $3,6 млрд министерству обороны, которые также пойдут на эти цели. Подробностей на этот счет пока не сообщается, однако очевидно, что данный шаг спровоцирует новую схватку Белого дома и республиканцев в Конгрессе с представителями Демократической партии, которые выступают категорически против строительства стены.

Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны, что позволяет получить около $8 млрд на возведение значительной части физического барьера на южной границе и ремонт уже существующих участков барьера. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

На прошлой неделе Палата представителей, которая в настоящее время контролируется оппозиционной Демократической партией, проголосовала за принятие резолюции, запрещающей президенту Трампу брать средства на строительство стены из других фондов в связи с введением режима ЧП на границе с Мексикой. Если верхняя палата Конгресса примет резолюцию, то она попадет на стол хозяина Белого дома, который уже заявил, что наложит на нее вето. Для его преодоления потребуется две трети голосов как в нижней, так и в верхней палате Конгресса, однако уже известно, что столько голосов документ не наберет даже в Палате представителей.