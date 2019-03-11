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Политический кризис в Венесуэле

Армия взяла под охрану энергосистему Венесуэлы

По словам министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса, военные намерены предотвратить любую возможную атаку на объекты энергетики
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес
© Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

КАРАКАС, 11 марта. /ТАСС/. Армия Венесуэлы взяла под охрану стратегические объекты системы энергоснабжения страны, а за линиями электропередач ведется воздушное наблюдение. Об этом заявил в воскресенье министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес в эфире государственного телевидения страны.

"Мы тверды в нашем намерении стабилизировать национальную энергосистему и предотвратить любую возможную атаку", - сказал он.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил министерству обороны обеспечить охрану системы энергоснабжения на фоне крупнейшего в истории страны отключения электричества.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. Из-за отсутствия света правительство Венесуэлы объявило понедельник, 11 марта, нерабочим днем. В воскресенье вечером электроэнергия начала постепенно возвращаться в Каракас: работает значительная часть системы уличного освещения, загорелись окна некоторых домов.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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