Армия взяла под охрану энергосистему Венесуэлы

КАРАКАС, 11 марта. /ТАСС/. Армия Венесуэлы взяла под охрану стратегические объекты системы энергоснабжения страны, а за линиями электропередач ведется воздушное наблюдение. Об этом заявил в воскресенье министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес в эфире государственного телевидения страны.

"Мы тверды в нашем намерении стабилизировать национальную энергосистему и предотвратить любую возможную атаку", - сказал он.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил министерству обороны обеспечить охрану системы энергоснабжения на фоне крупнейшего в истории страны отключения электричества.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. Из-за отсутствия света правительство Венесуэлы объявило понедельник, 11 марта, нерабочим днем. В воскресенье вечером электроэнергия начала постепенно возвращаться в Каракас: работает значительная часть системы уличного освещения, загорелись окна некоторых домов.