Сирийское правительство готово к трудоустройству беженцев, возвращающихся на родину

ДАМАСК, 11 марта. /ТАСС/. Сирийское правительство готово к трудоустройству беженцев, постепенно возвращающихся на родину после многих лет скитаний. За годы войны из Сирии уехали миллионы трудоспособных граждан, страна испытывает острый дефицит не только в высококвалифицированной рабочей силе, но и в простых тружениках.

Однако теперь активнее стал не только мелкий частный бизнес. Открываются десятки крупных государственных предприятий, например, завод по производству безалкогольных прохладительных напитков на окраине Дамаска в промзоне Адра. Компания "Синалко" - пример успешного бизнеса в Сирии. В настоящий момент здесь трудятся 110 сотрудников, которые обеспечивают работу двух линий производства - в жестяных банках и пластиковой таре, с объемом производства в шесть тысяч литров сладкой газировки в час.

"К 2020 году мы планируем открыть третью линию производства в стеклянной таре. А в 2021 году откроем еще один завод в Латакии", - говорит генеральный директор компании "Синалко" Хейтар Маклюф. "У нас есть возможности для трудоустройства граждан, которые возвращаются в этот регион. К примеру, в 2015 году, когда обстановка была напряженной, мы работали на удалении пяти километров от передовой, мы набирали персонал и продолжали выпускать продукцию. Сейчас, когда наступил мир, мы расширяем мощности и готовы давать работу людям", - подчеркивает он.

Нуждается в инженерах и рабочих агрокомплекс в провинции Эс-Сувейда. "Этот зерноперерабатывающий комплекс был построен с помощью иранских специалистов, он уже запущен и сейчас на нем работают иранские и сирийские инженеры. Ежедневная пропускная способность - 300 тыс. т зерна. В течение полугода мы планируем расширить производство, строим новые цеха, и у нас появятся вакансии - нужны будут инженеры и простые рабочие. Мы готовы принимать на работу беженцев", - говорит главный инженер этого предприятия Хусам.

Таких примеров десятки и сотни, разрушенная войной страна быстрыми темпами восстанавливается. Но не все беженцы, даже несмотря на высказанное острое желание, в настоящий момент могут вернутся в родные дома. В частности, население лагеря беженцев "Эр-Рукбан", который находится на подконтрольной проамериканским вооруженным формированиям территории в 55-километровой "зоне безопасности" Эт-Танф. В стране острый дефицит рабочих рук, и в это время 48 тыс. человек вынуждены жить в палатках посреди пустыни в голоде и нищете.

В экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики Москва и Дамаск призвали Организацию Объединенных Наций решить проблему лагеря беженцев "Эр-Рукбан" и указать США на недопустимость существования подобных мест. "Обращаемся к Организации Объединенных Наций с призывом приступить к активным действиям, раз и навсегда решить проблему, длящуюся годами и уносящую тысячи человеческих жизней, проявить принципиальность и указать США на недопустимость существования в современном мире мест, подобных лагерю "Эр-Рукбан", - говорится в заявлении, подписанном руководителем межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики начальником Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаилом Мизинцевым и его сирийским коллегой, министром муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейном Махлюфом.

Переговоры с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев

Вопросу возвращения этих людей на родину была посвящена встреча, которую провел в Дамаске начальник российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Купчишин напомнил представителю международного сообщества о всех тех усилиях, которые предпринимает Россия, чтобы облегчить страдания нуждающихся простых людей в Сирии. "Нами предприняты свыше двух тысяч гуманитарных акций, доставлено свыше трех тысяч грузов, оказана помощь свыше 100 тыс. человек", - подчеркнул Купчишин.

Он отметил, что через пункт пропуска "Джалеб", открытый 18 февраля при содействии российского ЦПВС, из "зоны безопасности" не вышел ни один человек из самого "Эр-Рукбана". "Джалеб" открыт. За последние сутки из зоны "Эт-Танф" вышли 52 человека, а всего за все время работы пункта 838 человек. К сожалению, ни один из них не вышел из "Эр-Рукбана", несмотря на сложившееся там бедственное положение", - отметил российский представитель. Он назвал главной причиной такой ситуации то, что людей не выпускают американские военные, контролирующие "зону безопасности" и расставляющие блок-посты на пути выхода беженцев.

"Нами было предложено, чтобы российскую сторону допустили в лагерь "Эр-Рукбан", но пока ответа нет. Я бы просил вас содействовать в допуске российских представителей ЦПВС в этот лагерь. Нас очень тревожит бедственное положение людей там, и мы готовы оказать им помощь и содействие", - заявил начальник Центра. Купчишин также указал на готовность ЦПВС к сотрудничеству и участию в мероприятиях ООН, направленных на оказание помощи людям, готовность координировать свои шаги с председателем управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в САР Аяки Ито. "Мы видим поддержку со стороны ООН нашим усилиям и готовы предоставить всю необходимую информацию для скорейшего решения проблемы", - сказал начальник ЦПВС.

По его словам, сирийская сторона подготовила центры для временного проживания и размещения беженцев по всей стране. Восстанавливаются объекты промышленности, предприятия. На сегодняшний день власти Сирии готовы принять своих граждан, разместить в местах временного проживания или же в пунктах постоянной дислокации, где они жили ранее.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев указал, что его организация тесно координирует свои действия по возвращению беженцев с правительством Сирии.

"Мы говорим сирийскому правительству, что необходимо прилагать усилия для возвращения людей. Это касается не только создания материальных условий для них, но и вопросов сирийского законодательства, вопросов безопасности", - отметил представитель ООН. Он указал, что на встрече с руководством МИД Сирии поднял вопрос о свободном доступе инспекторов ООН к беженцам, которые вернулись на родину."Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Сирии, но нам необходимо, чтобы был обеспечен доступ к вернувшимся на родину беженцам. Тем самым мы говорим сомневающимся людям, что все в порядке и бояться им нечего, они могут возвращаться. И здесь нам необходимо ваше содействие", - обратился представитель ООН к начальнику российского Центра.

Он указал, что ООН готова содействовать возвращению беженцев из "Эр-Рукбана", сейчас выработаны необходимые меры, созданы условия для начала этого процесса. "Тут необходимо ваше влияние", - указал Гранди. По его словам, сирийские беженцы в Ливане и Иордании внимательно следят за тем, как проходит процесс возвращения людей из "Эр- Рукбана", и если все будет идти гладко, они тоже с готовностью вернутся на родину.

Что же касается доступа представителей ЦПВС в "Эр-Рукбан", то представитель ООН пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы выполнить просьбу российской стороны.