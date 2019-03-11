Гуайдо заявил, что Япония и Германия готовы помочь в разрешении энергокризиса в Венесуэле

КАРАКАС, 11 марта. /ТАСС/. Оппозиция Венесуэлы ведет переговоры с Японией и Германией о помощи в восстановлении энергосистемы страны. Об этом сообщил в воскресенье лидер оппозиции Хуан Гуайдо в Twitter.

"Будучи исполняющим обязанности президента, а также инженером, я собрал команду техников и экспертов. Вместе мы следим за эскалацией кризиса, - отметил он. - Мы также находимся в контакте с Японией и Германией, которые хотят помочь нам в разрешении кризиса".

Гуайдо возложил ответственность за энергетический кризис на правительство, которое, по его мнению, не обеспечило поддержание системы энергоснабжения в рабочем и эффективном состоянии.

Лидер оппозиции призвал венесуэльцев выходить на улицы, чтобы показать недовольство отсутствием электричества. Особое внимание Гуайдо уделил военным, указав, что они не смогут вечно защищать президента страны Николаса Мадуро. "Я обращаюсь к родственникам военных. Расскажите им о своих страданиях [в результате отключения света]", - добавил он.

Ранее Гуайдо сообщил, что намерен в понедельник на заседании Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы объявить о введении чрезвычайного положения. Это даст парламенту возможность обращаться за внешней помощью для ликвидации чрезвычайного положения.

Отключение света

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. Из-за отсутствия света правительство Венесуэлы объявило понедельник, 11 марта, нерабочим днем. В воскресенье вечером электроэнергия начала постепенно возвращаться в Каракас: работает значительная часть системы уличного освещения, загорелись окна некоторых домов.