СМИ: экс-президенту Южной Кореи Чон Ду Хвану грозит два года тюрьмы за клевету

СЕУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Экс-президент Республики Корея Чон Ду Хван, занимавший высший государственный пост с 1980 по 1988 год, предстал в понедельник перед судом по обвинению в клевете. Как сообщает телеканал YTN , 88-летний бывший политик, страдающий от болезни Альцгеймера, ранее игнорировал присылаемые ему повестки, и решил явиться в суд города Кванджу лишь после того, как ему стал грозить принудительный привод.

Поводом для разбирательств стали мемурары Чон Ду Хвана, в которых он коснулся трагических событий 1980 года в Кванджу, когда там было жестоко подавлено восстание граждан, требовавших демократических перемен. В книге экс- президент назвал одного из активистов этого движения, ныне покойного священника Чо Чуль Хёна "носящим маску человека дьяволом" и "бесстыжим лжецом" за прижизненные заявления о том, что военные расстреливали демонстрантов с вертолетов из пулеметов. Экс-президент категорически отрицает, что такие события имели место.

После публикации мемуаров в 2017 году брат покойного священника подал на Чон Ду Хвана в суд за клевету. В случае, если его признают виновным, экс-президенту грозит два года тюремного заключения или штраф в размере до 5 млн вон ($4,4 тыс.). В суде он появился в сопровождении своей супруги и адвоката.

В прошлом году специальная правительственная комиссия по выяснению обстоятельств подавления восстания пришла к выводу о том, что военные все же стреляли с вертолета в участников демонстраций. Об этом свидетельствуют обнаруженные в архивах распоряжения армейского командования, а также рассекреченные телеграммы посольства США в Вашингтон того периода.

Чон Ду Хван пришел к власти в Южной Корее в 1979 году в результате переворота и авторитарно правил страной вплоть до 1988 года. В 1996 году он был приговорен к смертной казни за государственную измену и взяточничество. Затем Верховный суд заменил приговор пожизненным заключением, однако год спустя указом президента он был помилован.