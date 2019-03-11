Президент Киргизии заявил о проведении судебно-правовой реформы в стране

БИШКЕК, 11 марта. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает, что суды республики периодически препятствуют проведению реформ. С соответствующим заявлением он выступил в понедельник в Бишкеке во время 11 съезда судей Киргизии.

"Реализация серьезных реформ в стране упирается в обеспечение справедливой работы судебной системы. Есть случаи, когда ряд хороших начинаний был приостановлен из-за несправедливости судей", - сказал он.

По его словам, в такой ситуации общественность справедливо требует изменить существующее положение.

"В связи с этим мы решительно проведем судебно-правовую реформу", - отметил глава государства. При этом Жээнбеков напомнил, что с нового года в Киргизии вступили в силу ряд новых кодексов и законов, направленных на смягчение наказания за незначительные проступки и усиление ответственности за тяжкие преступления. "Не обошлось без сопротивления, саботажа тех, кто привык жить по старинке", - сказал Жээнбеков.

"И сейчас процесс перехода страны на новое правовое пространство сопровождается отдельными препятствиями, еще раз хочу предупредить о том, что судьи не должны быть причиной задержки реализации реформы", - сказал президент. Он подчеркнул, что намерен "довести до конца" судебную реформу, несмотря на трудности. "Всякая реформа сопровождается трудностями, мы впервые осуществляем такую непростую реформу", - отметил он.

Проводимая в Киргизии реформа судебной системы направлена на создание условий для прозрачности работы судов всех уровней. Планируется ввести онлайн-трансляции судебных заседаний, а также в электронном формате оповещать общественность о намеченных заседаниях и вынесенных вердиктах.