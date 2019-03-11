Военные Южной Кореи следят за действиями КНДР на полигоне Сохэ

СЕУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Военные Республики Корея усилили мониторинг деятельности, связанной с ракетно-ядерной программой КНДР. Как сообщает в понедельник агентство Yonhap , об этом заявил представитель Комитета начальников штабов полковник Ким Чун Нак.

"Вооруженные силы Республики Корея совместно с США внимательно следят за всеми передвижениями, в том числе связанными с возможной подготовкой к ракетному пуску", - отметил он. При этом полковник отказался сообщить какие-либо подробности на этот счет, заметив лишь, что военные "ведут анализ всей поступающей информации с учетом различных вариантов".

Ранее Общественное радио США со ссылкой на проведенный анализ снимков с коммерческих спутников выступило с утверждением, что КНДР может вести подготовку к проведению в ближайшее время ракетного пуска. На снимках от 22 февраля изображен научно-исследовательский центр Санымдон, на котором Пхеньян ранее собирал свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и ракеты для запуска спутников.

На прошлой неделе представитель Госдепартамента высокого ранга заявил, что американское правительство сочло бы возможный новый космический запуск в КНДР нарушением ею моратория на ракетные испытания. При этом он утверждал, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на состоявшейся в 2018 году встрече с Трампом в Сингапуре подтвердил намерение уничтожить полигон Сохэ.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбёне. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4" ("Сияющая звезда - 4"). Западные специалисты считали его испытанием баллистической ракеты большой дальности.