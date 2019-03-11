Telegraph: Брюссель намерен принять жесткие меры в отношении Лондона из-за задержки Brexit

ТАСС, 11 марта. Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. Об этом сообщает в понедельник газета The Daily Telegraph .

По словам ее источников, страны - члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до £39 млрд (более €45 млрд).

Ожидается, что британский парламент 12 марта в очередной раз проголосует против достигнутого с Брюсселем соглашения об условиях Brexit. Уже на следующий день депутаты, как ожидается, проголосуют по вопросу реализации Brexit без сделки и, согласно прогнозам, отвергнут и такой вариант. В конце концов парламентарии могут рассмотреть необходимость переноса даты выхода Великобритании из ЕС, что окончательно подорвет позиции премьер-министра Терезы Мэй, указывает издание.

По данным The Daily Telegraph, британский премьер лишилась поддержки почти всего кабинета министров (за исключением двух его членов) из-за кризисной ситуации с выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза. "Я бы сказал, что в кабинете есть только два министра, которые все еще поддерживают ее. Все остальные потеряли веру в ее способность руководить", - сказал правительственный источник газеты.