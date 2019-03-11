Экс-полковник армии Австрии останется под арестом по делу о шпионаже до мая

ВЕНА, 11 марта. /ТАСС/. Земельный суд Зальцбурга продлил до 7 мая 2019 года арест отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом в понедельник сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель судебной инстанции, судья Петер Эггер.

"Предварительное заключение было продлено 7 марта на два месяца. Срок ареста определен самое позднее до 7 мая", - сказал Эггер. По его словам, на время ареста расследование прокуратуры Зальцбурга продолжается, и дальнейшие решения могут приняты, исходя из его результатов.

Отставной военный был арестован по решению Высшего земельного суда австрийского города Линц 30 ноября 2018 года. Решение суда об аресте было принято из-за опасности совершения преступления. Прокуратура Зальцбурга ведет дело в закрытом режиме по причине значимости предмета расследования. Сам подозреваемый, со слов адвоката, не считает себя шпионом и не разглашал государственных секретов в ущерб Австрии.