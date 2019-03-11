СМИ: более 50 человек погибли в Сирии при ударе ВВС коалиции во главе с США

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило в понедельник агентство SANA, в результате удара погибли более 50 человек.

Согласно данным его источников, удар пришелся по лагерю в районе населенного пункта Эль-Багуз. Как отмечает агентство, большинство погибших - женщины и дети.