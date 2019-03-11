СМИ: более 50 человек погибли в Сирии при ударе ВВС коалиции во главе с США

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило в понедельник агентство SANA, в результате удара погибли более 50 человек.
Согласно данным его источников, удар пришелся по лагерю в районе населенного пункта Эль-Багуз. Как отмечает агентство, большинство погибших - женщины и дети.
- СМИ: курдские отряды возобновили штурм оплота террористов на востоке Сирии
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- СМИ: ВВС коалиции использовали боеприпасы с белым фосфором при ударах в Эль-Багузе
Как ранее сообщил курдскому телеканалу Rudaw командир "Сил демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США, Аднан Африни, курдские формирования возобновили в воскресенье вечером операцию против форпоста террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата. Поддержку с воздуха отрядам СДС оказывают ВВС западной коалиции, которые нанесли удары по складам с боеприпасами.
В субботу из Эль-Багуза вышли свыше 100 человек, среди которых были несколько террористов и члены их семей. На прошлой неделе отряды СДС приостановили наступление, дав последнюю возможность мирным жителям покинуть форпост ИГ, а боевикам сдаться в плен. В течение февраля по гуманитарному коридору оттуда были эвакуированы свыше 20 тыс. мирных жителей. Среди них были несколько сотен сложивших оружие боевиков с семьями и заложники из числа мирных граждан.