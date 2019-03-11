Биография Ким Чен Нама

С момента гибели Ким Чен Нама прошло больше двух лет, а в малайзийской столице из-под стражи была освобождена одна из нападавших — индонезийка Сити Айсиа. Что известно о сводном брате Ким Чен Ына и его гибели — в материале ТАСС.

Вопреки воле Ким Ир Сена

Ким Чен Нам родился 10 мая 1971 года в Пхеньяне. Его дед — основатель КНДР Ким Ир Сен, руководивший страной в 1948–1994 годы. Отец — Ким Чен Ир — на момент рождения Ким Чен Нама занимал высокий пост в Трудовой партии Кореи, с 1994 по 2011 год был лидером страны. Мать Ким Чен Нама, Сон Хе Рим, была актрисой. Родители познакомились в конце 1960-х годов.

По сообщениям СМИ, Ким Ир Сен не одобрял связи своего сына с Сон Хе Рим, поэтому факт рождения Ким Чен Нама скрывали от него до 1975 года. Вскоре Ким Чен Ир и Сон Хе Рим расстались. По некоторым сведениям, начиная с 1980-х годов Сон Хе Рим часто бывала в Москве, где лечилась от нервного расстройства. Мать Ким Чен Нама скончалась в 2002 году и была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Действующий руководитель КНДР, Ким Чен Ын, является сводным братом Ким Чен Нама. Его мать Ко Ён Хи — вторая супруга Ким Чен Ира.

Швейцария и Диснейленд

Как и нынешний руководитель страны Ким Чен Ын, Ким Чен Нам получил образование в Швейцарии. По данным ресурса North Korea Leadership Watch, аффилированного с базирующейся в Вашингтоне исследовательской группой 38 North при Университете имени Джонса Хопкинса, сводный брат лидера КНДР также получал образование в России.

В 2000-х годах на фоне известий об ухудшении здоровья Ким Чен Ира аналитики рассматривали кандидатуру его старшего сына Ким Чен Нама в качестве одного из главных претендентов на пост руководителя страны. Однако в результате политической борьбы внутри руководства КНДР Ким Чен Нам потерял шансы унаследовать пост своего отца.

Не исключено, что причина этого была связана со скандалом, который произошел летом 2001 года, когда Ким Чен Нам вместе со своей женой и ребенком был задержан в токийском аэропорту. Японские власти предъявили ему обвинение в пересечении границы по поддельному доминиканскому паспорту. По сообщениям СМИ, целью его поездки было посещение токийского Диснейленда. В результате инцидента он был выслан в Китай.

По некоторым сведениям, с 2003 года Ким Чен Нам проживал в Макао и Шанхае.

Критика Пхеньяна и смерть

В 2012 году вышла книга японского журналиста Ёдзи Гоми, который состоял в переписке с Ким Чен Намом с 2004 года. По словам автора, в письмах Ким Чен Нам часто критиковал политику своего отца. В частности, он обвинял руководство КНДР в чрезмерной милитаризации корейской экономики и предполагал, что текущее положение дел в КНДР скоро изменится.

В 2012 году британские СМИ сообщали, что Ким Чен Наму пришлось покинуть Макао и переселиться в Сингапур, поскольку он якобы опасался, что спецслужбы КНДР готовят на него покушение.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года в аэропорту столицы Малайзии — города Куала-Лумпур. Сводный брат лидера КНДР ожидал там вылета в Макао, где находилась его супруга с детьми. По версии следствия, на Ким Чен Нама напали две женщины и брызнули ему в лицо ядом. По данным следствия, это был нервно-паралитический газ VX. Затем нападавшим удалось скрыться на такси, а Ким Чен Нам обратился за медицинской помощью. По дороге в больницу он скончался.

Позднее стало известно, что одной из нападавших была гражданка Индонезии Сити Айсиа (была выпущена из-под стражи 11 марта 2019 года по решению суда Малайзии). Вторая — гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг.

Как заявлял в феврале 2017 года заместитель посла Индонезии в Малайзии Андриано Эрвин, Сити Айсиа получила $90 в обмен на помощь в совершении покушения. Сама нападавшая заявила, что ей заплатили эти деньги за участие в "розыгрыше" и предложили испачкать соусом какого-то богатого мужчину.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"