Тимошенко призвала Порошенко сняться с выборов и пригрозила тюрьмой

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Глава фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко призвала действующего президента Украины Петра Порошенко снять свою кандидатуру с выборов и обвинила в коррупции и отмывании средств в оборонном секторе.

"Порошенко после выборов (президентские выборы состоятся 31 марта - прим. ТАСС) и его подельники будут привлечены к уголовной ответственности за коррупцию в армии и отмывание и выведение средств через свои предприятия в офшоры, - заявила она в понедельник на совещании руководителей фракций и групп парламента. - Я призываю Порошенко снять свою кандидатуру с выборов".

По ее словам, Порошенко, в частности, связан с коррупцией в оборонной сфере через ранее принадлежавшее ему предприятие "Кузница на Рыбальском" (ранее завод "Ленинская кузница" - прим. ТАСС) и корпорацию "Богдан" (автомобилестроительное производство - прим. ТАСС). Однако, указала Тимошенко, в парламенте страны покрываются сделки, связанные с "оборонными средствами". "Мы требовали немедленного импичмента президента. Но поняли, что сегодня такой воли ни в парламенте, ни в Генпрокуратуре, ни в Верховном суде нет. Потому что большинство в парламенте - это подельники, генпрокурор - это кум, а Верховный суд создан как карманная структура действующего президента ", - заявила политик.

Она также напомнила, что "Батькивщина" требовала создания временной следственной комиссии в парламенте, но это постановление не было зарегистрировано. "Вот так работает сегодня Конституция и закон. Президент - преступник, он отмывал деньги армии. Это сегодня уже очевидно, об этом уже писали и мировые издания", - сказала Тимошенко и посоветовала Порошенко "снять с себя иммунитет и отвечать перед законом".

Скандал в оборонке

Скандал вокруг государственного предприятия "Укроборонпром" разгорелся за три недели до очередных президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти с украинских же военных складов, а часть якобы из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.

В условиях приближающихся президентских выборов Порошенко поспешил уволить Олега Гладковского и даже предложил ввести с состав наблюдательного совета государственного оборонного предприятия "Укроборонпром" представителей НАТО. Одновременно руководство "Укроборонпрома" отстранило директоров двух своих предприятий - директора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексея Бабича и директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовные дела в отношении ряда чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе составили около 1 млрд гривен (37,8 млн долларов).