СМИ: Украина резко сократила экспорт вооружения и занимает 12-е место в мире

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Украина с 2014 года сократила экспорт вооружения на 47% и заняла 12-ю строчку в мире среди стран-поставщиков. Об этом сообщило в понедельник украинское подразделение "Радио свобода" со ссылкой на данные доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI).

"Украина занимает 12-е место в списке 25 крупнейших экспортеров оружия в мире, обнародованном 11 марта SIPRI. Исследование освещает главные тенденции в международных поставках оружия в период между 2014-2018 годами", - сказано в сообщении. В документе отмечается, что за это время экспорт украинского вооружения сократился на 47% по сравнению с периодом 2009-2013 годов.

Основными покупателями украинского вооружения названы Китай и Таиланд. В отчете также содержится уточнение в части поставок оружия в РФ. "На сайте (SIPRІ) сказано, что некоторые договоренности были выполнены до того, как Украина прекратила импорт экспорт в Россию в 2014-м, а некоторые отменили из-за запрета со стороны Украины на экспорт", - сообщило издание.

В исследовании сказано, что импорт оружия на Украину в 2014-2018 годах, несмотря на военный конфликт в Донбассе, оставался "на достаточно низком уровне".

Согласно параметрам бюджета, Украина увеличит в 2019 году военные расходы на 15,7% до 212 млрд гривен (около $7,6 млрд), что составляет 5,4% ВВП страны. При этом на развитие вооружений и военной техники по линии министерства обороны Украина направит порядка 17 млрд гривен (около $612 млн) из общего фонда госбюджета и 17,4 млн гривен (около $620 тысяч) - из специального. Доля расходов на развитие вооружений и военной техники в общем объеме бюджета военного ведомства в 2019 году составит 16,6%, в госбюджете 2018 года на эти цели было предусмотрено 19% расходов минобороны.

Как отмечается в докладе, США возглавили рейтинг по экспорту вооружений, следом идет Россия, далее следуют Франция, Германия и Китай.

Среди импортеров оружия лидером стала Саудовская Аравия. Общий объем импорта за последние 5 лет вырос на 192%.