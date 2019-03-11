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В Испании почтили память жертв терактов 2004 года

В результате нападений погибли более 190 человек, еще около 1,9 тыс. пострадали

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. Память жертв крупнейших в истории Испании терактов 11 марта 2004 года почтили в понедельник в Мадриде.

"15 лет назад террор, бесчеловечность и безрассудство ударили по Испании, - написал в Twitter председатель правительства Педро Санчес. - Это была самая трагическая атака в нашей истории". Он также отметил, что жители страны никогда не забудут жертв и пострадавших в результате терактов.

На центральной площади столицы Пуэрта-дель-Соль состоялось возложение лаврового венка к мемориальной доске. В акции приняли участие Санчес, а также глава автономного сообщества Мадрид Анхель Гарридо и мэр города Мануэла Кармена. На протяжении нескольких минут все церкви региона били в колокола.

Утром 11 марта 2004 года в час пик с разницей в несколько минут прогремели десять взрывов в четырех пригородных поездах испанской столицы. Теракты были организованы за несколько дней до парламентских выборов. В результате нападений погибли более 190 человек, еще около 1,9 тыс. пострадали.

Ответственность за взрывы взяли на себя террористы, связанные с сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Взрывы произошли спустя 911 дней после терактов в США 11 сентября 2001 года.

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