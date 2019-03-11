СМИ: две трети граждан ФРГ выступают против досрочного ухода Меркель с поста канцлера

ТАСС, 11 марта. Две трети граждан ФРГ надеются, что Ангела Меркель не уйдет досрочно в отставку и доработает канцлером до окончания нынешнего легислатурного периода. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного телеканалами RTL и N-TV .

Согласно данным исследования, 67% респондентов высказались за то, чтобы Меркель осталась главой правительства до осени 2021 года. 29% выступили за ее досрочный уход.

Ранее появилась информация о том, что Меркель может передать власть до окончания легислатурного периода нынешней главе Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В связи с этим отдельные представители Социал-демократической партии Германии пригрозили выйти из правящей коалиции в случае, если это произойдет.

Опрос проводился 6-8 марта. В нем участвовали около 1,5 тыс. граждан Германии.