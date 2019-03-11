В Турции заявили, что США пересекли черту допустимого в заявлениях о покупке С-400

АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты вышли за рамки допустимого в своих комментариях касательно приобретения Анкарой у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в понедельник Омер Челик, пресс-секретарь Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган.
"Те, кто нам не продали [зенитные ракетные комплексы] Patriot делают неверные заявления по теме нашего приобретения С-400, - сказал он. - С-400 призваны обеспечить наши нужды для защиты воздушного пространства. И их заявления на эту тему уже пересекли черту допустимого".
Челик также обвинил США в политике двойных стандартов. "Почему к покупке Грецией систем С-300 относятся нормально? Подобное отношение к Турции указывает на двойные стандарты", - отметил пресс-секретарь партии Эрдогана.
На прошлой неделе представители Пентагона и Госдепа заявили, что Турция столкнется с "серьезными последствиями" в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит С-400. Более того, сделка между Анкарой и Москвой может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания истребителя пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также санкциям в соответствии с Законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".
Несмотря на столь серьезные угрозы из Вашингтона президент Турции Тайип Эрдоган 6 марта вновь напомнил, что "приобретение С-400 у России является завершенным делом".
Турецкий лидер также рассказал о возможности рассмотреть в дальнейшем покупку ЗРС С-500. Кроме того, 9 марта Эрдоган подчеркнул, что "покупка С-400 никак не связана с безопасностью НАТО, США или [истребителями] F-35", которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.
О закупке
В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. В середине июня 2018 года военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.
США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. С-400 может применяться и против наземных объектов.