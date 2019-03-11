В Турции заявили, что США пересекли черту допустимого в заявлениях о покупке С-400

АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты вышли за рамки допустимого в своих комментариях касательно приобретения Анкарой у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в понедельник Омер Челик, пресс-секретарь Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган.

"Те, кто нам не продали [зенитные ракетные комплексы] Patriot делают неверные заявления по теме нашего приобретения С-400, - сказал он. - С-400 призваны обеспечить наши нужды для защиты воздушного пространства. И их заявления на эту тему уже пересекли черту допустимого".

Челик также обвинил США в политике двойных стандартов. "Почему к покупке Грецией систем С-300 относятся нормально? Подобное отношение к Турции указывает на двойные стандарты", - отметил пресс-секретарь партии Эрдогана.

На прошлой неделе представители Пентагона и Госдепа заявили, что Турция столкнется с "серьезными последствиями" в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит С-400. Более того, сделка между Анкарой и Москвой может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания истребителя пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также санкциям в соответствии с Законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".