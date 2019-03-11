СМИ: боевик ИГ целый год получал социальное пособие и бесплатно лечился в Австрии

ВЕНА, 11 марта. /ТАСС/. Житель Вены, вступивший в ряды террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), после ранения прошел бесплатный курс лечения и целый год получал социальное пособие в Австрии, а затем снова вернулся воевать за боевиков в Сирии. Как сообщило издание Kronen Zeitung, наемник за время пребывания на родине получил социальные выплаты в размере €12,4 тыс.

Боевик-наемник из Австрии был схвачен в 2019 году курдскими формированиями в Сирии. Как выяснили австрийские власти, задержанный австрийский гражданин Азад Г. с турецкими корнями отправился воевать за террористов в 2013 году. В 2014 году после пулевого ранения вернулся в Вену, лечился и получал от австрийских властей ежемесячно €885,47. В общей сложности он пробыл в "больничном отпуске" 14 месяцев, за это время власти ему выплатили €12,4 тыс., а после реабилитации он вновь уехал воевать.

Прокуратура проводила расследование в отношении подозреваемого боевика, но прекратила дело и не уведомила об этом администрацию Вены, которая продолжала выплату социального пособия мужчине как гражданину Австрии. Городские власти указали, что ни полиция, ни Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка) не предоставили никаких данных о разбирательстве в отношении потенциально опасного человека, поэтому причин для отказа в выплатах не было. Кроме того, за время реабилитации боевик посещал государственные курсы от биржи труда с целью дальнейшего трудоустройства.

В настоящее время власти Вены начали процедуру по лишению этого мужчины гражданства и заявили о полном провале информационного обмена между соответствующими ведомствами. По заявлению МВД, Австрия не собирается принимать наемника обратно и призывает провести расследование дела в отношении подозреваемого в терроризме в регионе его задержания.