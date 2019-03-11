СМИ: Афганистан опроверг информацию о том, что основатель "Талибана" жил около базы США

ТАСС, 11 марта. Правительство Афганистана опровергло информацию о том, что один из основателей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Мохаммед Омар в течение многих лет жил вблизи военной базы США. Об этом сообщил в понедельник телеканал Tolo News.

Ранее нидерландский журналист Бетт Дам обнародовала доклад, выдержки из которого были опубликованы изданиями The Wall Street Journal и The Guardian. Автор утверждала, что мулла Омар долгое время жил в 5 км от военной базы США. При этом он вел изолированный образ жизни, не виделся с членами семьи и вел записи на вымышленном языке.

Подробной информации о последних годах жизни основателя движения "Талибан" нет. Причина его смерти неизвестна. Среди версий - авиаудар США в мае 2011 года, убийство в июле 2013 года или туберкулез.