В Турции заявили, что не намерены перепродавать С-400 другой стране

АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Турция не собирается перепродавать приобретаемые у России зенитные ракетные системы С-400 другой стране. Об этом заявил в понедельник Омер Челик, пресс-секретарь Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган.

"Эти системы производит Россия. Мы их покупаем и перепродавать другой стране не собираемся. Мы деньги заплатили, две батареи приобрели, ждем их поставок в июле", - приводит его слова газета Yeni Safak.

Ранее в понедельник Челик также сообщил, что США "пересекли черту допустимого" в своих комментариях касательно приобретения Анкарой у России С-400.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. В середине июня 2018 года военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей пятого поколения F-35.