Латвия возвела на границе с Россией 93-километровый забор с колючей проволокой

РИГА, 11 марта. /ТАСС/. Латвия завершила работы по возведению 93-километрового забора с колючей проволокой на границе с Россией. Об этом в понедельник сообщает местное информагентство LETA со ссылкой на Государственную службу пограничной охраны республики.

Согласно принятому в 2015 году решению, всего планируется укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы. В проект по обустройству включено возведение специальных деревянных мостков, патрульных троп, контрольных полос и забора на отдельных участках границы с РФ, высота которого с учетом колючей проволоки составляет 2,7 метра. Общие расходы на эти цели составляют 21 млн евро.

"До 31 декабря 2018 года обустроена пограничная полоса длиной 207 км и построены изначально запланированные 93 км забора. Обустройство пограничной полосы планируется завершить в 2020 году", - указывали в службе погранохраны.

Кроме того, при анализе безопасности на границе выяснилось, что на участках, где уже возведен новый забор, существенно снизилось количество нарушений. В связи с этим было принято решение о строительстве аналогичных заграждений еще на 100 км границы с Россией. На это потребуется дополнительное финансирование в размере €5,6 млн, которое еще не было выделено правительством.

Для ограничения потока нелегальных мигрантов Латвия в 2015 году приняла решение обустроить границу с Россией, в том числе возвести на отдельных участках заграждение общей длиной 93 км, оснащенное камерами видеонаблюдения, а также датчиками движения.

В целях борьбы с нелегальной миграцией республика также заявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение длиной 135 км. Работы планируется провести с 2018 по 2021 год, а общая стоимость этого проекта оценивается в €27,6 млн.