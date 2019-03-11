Порошенко заявил о планах создать ракетное оружие повышенного радиуса действия

"Мы придерживались некоторых ограничений, которые на нас возлагал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который действовал со времен СССР", - заявил он в понедельник во время рабочей поездки в Житомир. Теперь, по его словам, после разрушения договора, Киев не связан никакими ограничениями. "Нашим конструкторским бюро, нашей промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет, а значит, на повестке дня вопрос о создании высокоточного ракетного оборудования увеличенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу противника", - сказал украинский президент.

По словам Порошенко, этим "еще сильнее будет укреплена армия".

На прошлой неделе, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны, Порошенко обвинил Россию в развале системы контроля над вооружениями, имея в виду Договор об обычных вооруженных силах в Европе и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он заявил, что это снимает с Украины "определенные обязательства" и дает "право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы".

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД, поскольку считает, что Россия якобы нарушает договор. В ответ на это президент РФ Владимир Путин 2 февраля также объявил о приостановке Москвой участия в этом соглашении, которое запрещает сторонам иметь ракетное оружие наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал, что США не просто приостанавливают, а разрывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом, по его словам, "в результате одностороннего отказа Соединенных Штатов Америки был по сути подорван режим международной безопасности".