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Политический кризис в Венесуэле

Встреча Международной контактной группы по Венесуэле пройдет в конце марта

Дата мероприятия пока не назначена

БРЮССЕЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Заседание Международной контактной группы (МКГ) по Венесуэле на министерском уровне пройдет в конце марта в Латинской Америке, его дата пока не назначена. Об этом сообщила официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич.

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"Следующее заседание Международной контактной группы по Венесуэле на министерском уровне пройдет в конце марта в Латинской Америке, точную дату мы сможем назвать позднее", - заявила она.

По ее словам, повестка дня встречи также будет объявлена позднее.

Первое заседание МКГ по Венесуэле прошло 7 февраля в Уругвае. Председательствовавшая на этой встрече верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини пообещала, что МКГ обеспечит "широкие международные гарантии проведению новых выборов в Венесуэле", а также "не допустит политизации предоставления помощи этой стране". Ранее Могерини неоднократно заявляла, что целью создания этой МКГ является не обеспечение переговоров между властью и оппозицией, а подготовка "передачи власти путем демократических выборов".

Теги
УругвайВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеМогерини, Федерика
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