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СМИ: неизвестные изрисовали здание посольства КНДР в Малайзии

На стенах дипмиссии появились лозунги, призывающие к "свободе Кореи"

ТАСС, 11 марта. Четверо неизвестных минувшей ночью изрисовали стены посольства КНДР в Малайзии. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель управления полиции Куала-Лумпура Руслан Халид.

"Неизвестные мужчины, лица которых были скрыты масками, разрисовали стены дипмиссии, нарисовав различные символы, а также лозунги, призывающие к "свободе Кореи", - приводит его слова газета The Star. Позднее сотрудники посольства закрасили надписи, добавил Халид.

Правоохранительные органы начали расследование, ведется поиск злоумышленников.

Посольство КНДР расположено на западе Куала-Лумпура.

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МалайзияКНДР
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