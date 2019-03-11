На Украине с начала избирательной кампании открыто 142 уголовных дела

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Национальная полиция Украины с начала президентской кампании открыла более 140 уголовных дел за нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.
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"Следователями Национальной полиции начато 142 уголовных дела, которые прямо или косвенно связаны с нарушением избирательных прав и свобод граждан", - сказал он на брифинге в Киеве, который транслировали украинские телеканалы.
По словам Цуцкиридзе, всего на территории страны зарегистрировано 2 тыс. 786 заявлений и сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом. По результатам их рассмотрения составлено 518 административных протоколов, в 60 случаях есть решение суда. Больше всего уголовных дел, как отметил представитель ведомства, зарегистрировано в Киеве, Черкасской, Черниговской, Одесской и Кировоградской областях.
Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44, затем пятеро из них заявили о выходе из президентской гонки. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.