На Украине с начала избирательной кампании открыто 142 уголовных дела

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Национальная полиция Украины с начала президентской кампании открыла более 140 уголовных дел за нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе.

"Следователями Национальной полиции начато 142 уголовных дела, которые прямо или косвенно связаны с нарушением избирательных прав и свобод граждан", - сказал он на брифинге в Киеве, который транслировали украинские телеканалы.

По словам Цуцкиридзе, всего на территории страны зарегистрировано 2 тыс. 786 заявлений и сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом. По результатам их рассмотрения составлено 518 административных протоколов, в 60 случаях есть решение суда. Больше всего уголовных дел, как отметил представитель ведомства, зарегистрировано в Киеве, Черкасской, Черниговской, Одесской и Кировоградской областях.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44, затем пятеро из них заявили о выходе из президентской гонки. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.