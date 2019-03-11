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Выход США и России из ДРСМД
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США приступили к изучению возможности создания ракет средней и меньшей дальности

Как заявили в Госдепе, Пентагон "обдумывает свои последующие шаги"
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© REUTERS/U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты в связи с приостановкой участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) приступили к изучению возможности создания таких ракет. Об этом заявила в понедельник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, выступая на конференции в вашингтонском Фонде Карнеги.

"Министерство обороны может начать эти научные исследования и разработки, которыми они до сих пор не занимались в связи с тем, что мы соблюдали договор. Пентагон обдумывает свои последующие шаги", - отметила она. По словам замгоссекретаря, минобороны США "только начало" изучать возможности создания РСМД.

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