Власти Венесуэлы заявили, что обстановка в стране спокойная

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы заверяют, что ситуация в стране спокойная, несмотря на проблемы с энергоснабжением, с которыми столкнулась республика. Об этом заявил в понедельник в Мадриде замминистра иностранных дел Венесуэлы по международным связям Вильям Кастильо, чьи слова приводит агентство EFE .

Каракас погрузился во тьму. Однако жизнь в городе продолжается

"Ситуация нормальная", - отметил он, добавив, что отключение электроэнергии является следствием "атаки террористического характера". Кастильо подчеркнул, что все еще предстоит восстановить "важную часть электрической системы". В свою очередь первый заместитель председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы Таня Диас обратила внимание на то, что "существует кампания по дезинформации вокруг" обстановки в южноамериканской республике.

7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.

8 марта ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась на следующий день после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад- Боливар. Из-за отсутствия света правительство Венесуэлы объявило понедельник, 11 марта, нерабочим днем.