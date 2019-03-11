Меркель заявила, что оборонная политика ЕС не должна заменять собой НАТО

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Европейская оборонная политика ни в коем случае не может быть заменой НАТО, но должна всегда осуществляться в рамках альянса. Об этом заявила в понедельник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

"В центре внимания наших переговоров находились вопросы, связанные с ЕС и стоящими перед ним проблемами", - сказала она. "Мы вместе подчеркнули ясную приверженность НАТО", - отметила Меркель. "Я еще раз заявила от имени Германии, что европейская оборонная политика ни в коем случае не может быть заменой НАТО, но должна всегда осуществляться в рамках НАТО", - указала канцлер. Она выразила надежду на то, что сотрудничество в НАТО будет способствовать развитию отношений между ЕС и США.

"Европейский оборонный ландшафт пока еще очень раздроблен", - констатировала Меркель.

Канцлер также отметила, что одобряет идею разработки ЕС своего авианосца. С такой инициативой ранее выступила нынешняя глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. "К идее авианосца я хорошо отношусь", - сказала Меркель.