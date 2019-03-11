Меркель: Германия и Латвия придерживаются единой позиции по конфликту на Украине и ДРСМД

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Позиции Берлина и Риги по конфликту на Украине и ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) совпадают. Об этом заявила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

"Мы, разумеется, обсудили отношения с Россией", - сказала канцлер.

Она отметила, что Германия разделяет позицию Латвии относительно конфликта на Украине, а также выхода США из ДРСМД. "Мы поговорили о дезинформации, с которой нам приходится бороться как в Латвии, так и в Германии", - сказала Меркель.

Кариньш со своей стороны предположил, что ЕС "должен говорить на одном языке, придерживаться одного мнения по отношению к таким странам, как Россия". Он также сказал, что Евросоюз должен "сохранять сплоченность".