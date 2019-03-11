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Кризис в Сирии

СМИ: курды уничтожили десятки боевиков ИГ на востоке Сирии

Отряды "Сил демократической Сирии" штурмуют форпост боевиков на восточном берегу Евфрата

ТАСС, 11 марта. Курдские формирования ликвидировали несколько десятков боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в ходе операции против ее форпоста в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата. Об этом, как сообщил телеканал Al Mayadeen, заявил в понедельник глава информационной службы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мустафа Бали.

По его словам, продвижению курдских бойцов мешают заминированные террористами участки и огонь снайперов. Кроме того, смертники предприняли несколько атак на позиции курдов. В результате, по данным Бали, погиб один ополченец СДС, еще четверо получили ранения.

Отряды СДС возобновили в воскресенье штурм форпоста ИГ в Эль-Багузе после того, как завершился второй этап эвакуации оттуда мирных граждан. В операции участвуют свыше 2,5 тыс. бойцов из спецподразделений, численность противостоящих им боевиков неизвестна.

Поддержку с воздуха отрядам СДС оказывают ВВС западной коалиции, которые нанесли удары по складам с боеприпасами. По информации агентства SANA, в результате этого налета погибли более 50 человек, большинство жертв - женщины и дети.

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СирияКризис в Сирии
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