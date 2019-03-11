Госдеп: США хотят продолжать диалог с Россией по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за продолжение диалога с Россией по вопросам стратегической стабильности. С таким заверением выступила в понедельник на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Партнерство начинается... с того, что, как я считаю, продолжение поддержания диалога, продолжение обеспечения доступа [друг другу к своим должностным лицами] и обмена информацией невероятно важно", - отметила заместитель главы внешнеполитического ведомства США, комментируя вопрос об отношениях с Россией в сфере стратегической стабильности на фоне множества противоречий между Вашингтоном и Москвой.

В связи с этим Томпсон подтвердила, что высоко ценит диалог со своим российским коллегой Сергеем Рябковым. "Я говорю коллегам, что заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков является коллегой-профессионалом", - подчеркнула заместитель госсекретаря США.

"У нас идут откровенные обсуждения, у нас происходит обмен идеями. Мы спорили лицом к лицу уже несколько раз, но в сухом остатке то, что я испытываю к нему уважение как к кадровому [дипломату] и профессионалу. И он с уважением относится ко мне и нашей команде. Этот диалог у нас продолжается", - заявила Томпсон.