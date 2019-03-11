Британской полиции пока не удалось найти подозреваемого в причастности к убийству Глушкова

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Британской полиции пока так и не удалось выйти на след водителя подозрительного черного фургона, который был замечен рядом с лондонским домом российского бизнесмена Николая Глушкова за день до его гибели. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом в понедельник - накануне годовщины смерти россиянина.

"Несмотря на активные поиски, детективам к настоящему моменту не удалось установить личность или местонахождение водителя фургона; мы полагаем, что водитель может располагать информацией, которая может помочь расследованию. Всем, кто располагает сведениями о фургоне или его водителе, следует связаться с полицией, - говорится в документе. - С момента начала расследования убийства в марте 2018 года наши детективы опросили более 1,8 тыс. свидетелей и получили более 400 свидетельских показаний. В ходе расследования сотрудники полиции просмотрели более 2,2 тыс. часов записей камер наблюдения и собрали 1,2 тыс. вещественных доказательств, включая образцы для анализа и физические предметы".

Глушков был обнаружен мертвым в своей квартире в районе Нью-Малден 12 марта 2018 года. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство, но при этом полиция характеризовала смерть бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком. Следствие также не исключает, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел инсценировать суицид.

Скотленд-Ярд, ведущий расследование по делу убийстве россиянина, ранее отмечал, что "на данном этапе нет ничего, что указывало бы на какую-либо связь" убийства Глушкова с покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Не было также выявлено свидетельств того, что российский бизнесмен мог быть отравлен.

16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Однако Лондон не соглашается на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций с участием следователей из России.