США готовы вести нормализацию и денуклеаризацию с КНДР по принципу "все на все"

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к нормализации отношений с КНДР параллельно ее денуклеаризации, но только по принципу "все на все", исключая пошаговый подход. Об этом заявил в понедельник на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн.

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"США заинтересованы в том, чтобы трансформировать отношения с КНДР. США заинтересованы в продвижении постоянного мирного режима с Северной Кореей. США абсолютно заинтересованы в движении к денуклеаризации с Северной Кореей. И четвертый пункт... - возвращение останков [американских военнослужащих с Корейского полуострова]", - сказал дипломат.

Тем не менее, как он подчеркнул, Вашингтон считает все эти пункты взаимосвязанными и настаивает на пакетном решении проблемы. "Все они [перечисленные пункты] взаимосвязаны. Все они продвигаются вперед параллельно [друг к другу] <...> Однако, как очень часто бывает, ничего не может быть согласовано, пока не согласовано все", - отметил Бигэн.

"Мы не собираемся заниматься денуклеаризацией пошагово. Президент [США Дональд Трамп] ясно об этом сказал. Речь идет о позиции, по которой в правительстве США полное единство", - добавил представительвнешнеполитического ведомства США.

Ликвидация оружия массового уничтожения

Американская администрация настаивает на том, чтобы правительство КНДР ликвидировало все имеющиеся у него виды оружия массового уничтожения.

Бигэн напомнил, что принятые ранее резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся КНДР, призваны содействовать в том числе "уничтожению программ создания биологического и химического оружия". "Это часть общего процесса, которым мы занимаемся", - подчеркнул Бигэн.

В связи с этим он уточнил, что Вашингтон затрагивал данный аспект проблемы с Пхеньяном. "Мы обсуждали этот вопрос с северянами", - заверил представитель внешнеполитического ведомства США.

"Это не ново. И с нашей стороны было бы большим недосмотром, если бы мы оставили какие-либо [виды] оружия массового уничтожения [КНДР] за рамками уравнения, стремясь по-настоящему трансформировать Корейский полуостров...", - добавил дипломат.

Ядерный центр Йонбене

Вашингтон и Пхеньян пока не сумели согласовать единого подхода к решению вопроса о дальнейшей судьбе ядерного центра КНДР в Йонбене, признал Бигэн.

"У нас нет договоренности о закрытии Йонбена, позвольте мне сразу сказать об этом, - заявил сотрудник Госдепартамента. - В настоящее время нет согласованного подхода ни к чему, что касается Йонбена". В соответствии с изложенной Бигэном информацией, стороны, в частности, не достигли договоренности относительно того, какие именно объекты на территории ядерного центра в Йонбене могут подлежать ликвидации.

"Йонбен можно понимать как множество различных объектов. В декларации, принятой в 2008 году на шестисторонних переговорах [с участием России, Китая, КНДР, Республики Корея, США и Японии], Йонбен понимался как плутониевый реактор и объект по переработке плутония. Мы также знаем, что в течение [последних] 10 лет северяне разработали незадекларированные мощности по производству высокообогащенного урана в Йонбене. Поэтому, разумеется, производство расщепляющихся материалов в Йонбене идет и на урановом, и на плутониевом предприятии", - пояснил дипломат.

"Однако Йонбен - это даже нечто большее. Это целый промышленный комплекс, вовлеченный в цикл производства [ядерного] топлива и разработку [ядерного] оружия в Северной Корее. Он состоит из десятков, если не сотен, объектов, раскиданных на большой площади. Мы просим Северную Корею в процессе денуклеаризации ликвидировать все составляющие [ядерного] топливного цикла и программы производства ядерного оружия, поэтому наше определение Йонбена было бы обширным", - отметил Бигэн.

С его точки зрения, у Пхеньяна такого твердого определения пока нет. "В целом оно менялось [по ходу переговоров]", - сказал спецпредставитель, отказавшись вдаваться в детали.

Кроме того, Бигэн утверждал, что на саммите в Ханое в конце февраля КНДР фактически предложила США закрыть центр в Йонбене в обмен на отмену всех ранее введенных в отношении Пхеньяна санкций. Трамп ответил председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну отказом на это предложение, подтвердил дипломат.

Постоянная дипмиссия в КНДР

По словам Бигэна, Соединенные Штаты заинтересованы в открытии в КНДР американской дипломатической миссии.

"Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы обеспечить приезд в КНДР инспекторов. И как часть этого нам понадобится какое-то постоянное связующее звено с Северной Кореей, чтобы обеспечивать благосостояние и права наших представителей, находящихся там", - сказал дипломат. Он напомнил, что данная тема затрагивалась в присутствии журналистов в ходе одного из раундов переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на саммите в Ханое в конце февраля. "Был обмен [мнениями] между президентом Трампом и председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном]", - заявил Бигэн.

"Мы до этого еще не дошли, мы не в состоянии создать миссию связи", - добавил сотрудник Госдепартамента. Он не пояснил, что именно является препятствием на пути реализации таких замыслов.

КНДР и США не имеют дипломатических отношений. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Значительная часть контактов между Вашингтоном и Пхеньяном обеспечивается через постоянное представительство КНДР при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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