Южная Осетия откроет границу с Грузией 15 марта

ЦХИНВАЛ, 11 марта. /ТАСС/. Южная Осетия 15 марта откроет границу с Грузией. Об этом сообщил ТАСС полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

"Советом безопасности Южной Осетии в понедельник было принято решение возобновить работу пунктов пропуска в местах упрощенного пересечения государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией утром 15 марта", - сказал Джиоев.

По словам полпреда, "соответствующее решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Грузии".

Граница Южной Осетии и Грузии была закрыта 11 января до особого распоряжения в связи с угрозой проникновения в республику вируса гриппа H1N1.