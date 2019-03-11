СМИ: всеафганская ассамблея по вопросам мира пройдет 29 апреля

ТАСС, 11 марта. Всеафганская ассамблея наиболее авторитетных деятелей Лойя джирга проведет 29 апреля собрание по вопросам, касающимся обеспечения мира. Об этом сообщает телеканал ToloNews.

Президент Афганистана Ашраф Гани издал указ, согласно которому собрание поручено провести комиссии под руководством главы секретариата Высшего совета мира страны Омара Даудзая. В собрании старейшин племен и видных военно-политических деятелей страны примут участие около 2000 человек из всех провинций, племен и народов Афганистана. Среди делегатов 30% будут составлять женщины.

Как информировал 25 февраля телеканал 1 TV со ссылкой на заявление Даудзая, Лойя джирга дожна была провести в Кабуле собрание с 17 по 20 марта.