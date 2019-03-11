Сенатор Грэм пообещал Нетаньяху продвигать в США признание Голанских высот израильскими

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 марта. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху продвигать инициативу признания США суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами. Соответствующее заявление Грэм сделал в понедельник во время посещения Голан вместе с Нетаньяху.

"Я вернусь в Сенат. Я начну усилия по продвижению признания Голанских высот частью Израиля сейчас и навсегда", - цитирует высказывания Грэма пресс-служба израильского премьера.

Нетаньяху в свою очередь заявил, что "Голаны должны остаться частью Израиля навечно". "Думаю, очень важно, чтобы международное сообщество признало это и приняло это [принадлежность Голанских высот Израилю], и в особенности наш большой друг США", - добавил премьер.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.