Президент Молдавии примет решение о созыве нового парламента на следующей неделе

КИШИНЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон на следующей неделе намерен принять решение о созыве избранного 24 февраля парламента. Об этом глава Молдавии сообщил по итогам состоявшейся в понедельник встречи с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым.

"Обсудили внутриполитическую ситуацию в нашей стране после утверждения Конституционным судом РМ итогов парламентских выборов. В связи с этим сообщил послу, что, возможно, на следующей неделе я приму решение созвать первое заседание нового парламента", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе беседы было уделено особое внимание развитию двусторонних отношений, реализации договоренностей, достигнутых президентами двух стран.

"С удовлетворением констатировали полноценное и своевременное выполнение соглашений по таким вопросам, как свободный транзит молдавских товаров через Украину на российский рынок, экспорт ряда товаров из РМ в РФ без уплаты таможенных пошлин с 1 января 2019 года и миграционная амнистия для граждан Молдовы, работающих в Российской Федерации", - отметил Додон. Он добавил, что выразил благодарность российской стороне за реализацию этих договоренностей, а также за передачу Молдавии автомобилей "КамАЗ", которые уже распределены по городам и районам страны.

Ранее глава Молдавии сообщал, что созовет учредительное заседание парламента до 26 марта.