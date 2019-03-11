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Политический кризис в Венесуэле
Обновлено 

Венесуэла частично открыла границу с Колумбией

Границу могут пересечь, в частности, школьники и студенты, нуждающиеся в медпомощи и лекарствах
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© EPA-EFE/SCHNEYDER MENDOZA

УРЕНЬЯ /Венесуэла/, 11 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы с понедельника разрешили пешеходное движение через границу с Колумбией для школьников и студентов, нуждающихся в медицинской помощи и лекарствах, и сопровождающих их лиц. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Пешеходное движение для ряда категорий граждан возобновилось с 11 марта. Границу в сторону Колумбии уже пересекли более 2 тыс. человек", - сообщил представитель Национальной гвардии Венесуэлы на пограничном переходе в Уренье. Он уточнил, что в воскресенье о частичном возобновлении движения через границу объявили власти провинции Тачира, а в понедельник ожидается заявление об этом исполнительного вице-президента страны Дельси Родригес.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии границы с Колумбией 23 февраля на фоне попыток оппозиции доставить с территории соседнего государства груз с едой и лекарствами. В результате этой попытки на мосту между Венесуэлой и Колумбией в Уренье произошли столкновения между сторонниками оппозиции и Национальной гвардией. На мосту до сих пор стоят остовы сгоревших грузовиков и заграждающие дорогу контейнеры.

В новость были внесены изменения (20:36 мск) - приводятся дополнительные сведения

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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