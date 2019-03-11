Число умерших пациентов в обесточенных больницах Венесуэлы превысило 20 человек

КАРАКАС, 11 марта. /ТАСС/. Как минимум 21 человек скончался в больницах Венесуэлы, оставшихся без света при отключении электроснабжения, продолжающемся с 7 марта. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета El Nacional.

Из этого числа 15 человек умерли в штате Монагас, четверо - в Каракасе, и по одному в городах Маракай и Маракайбо. "Это не обычные числа, это жизни венесуэльцев, которые не были бы потеряны, если бы не беспомощность [президента] Николаса Мадуро", - написал в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хосе Мануэль Оливарес.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране.

Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения. Восстановить электроснабжение в полном объеме до сих пор не удалось.