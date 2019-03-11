Президент Алжира заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок

ТАСС, 11 марта. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об отсрочке выборов главы государства и отказе баллотироваться на новый срок. Такое заявление содержится в его послании к нации, передает в понедельник государственное информационное агентство APS .

82-летний Бутефлика, в частности, объявил о переносе запланированных на 18 апреля президентских выборов и своем решении не претендовать на новый срок. "Пятого мандата не будет, и этот вопрос никогда не стоял передо мной в принципе, - сказал он. - Состояние моего здоровья и мой возраст не способствуют исполнению моих обязанностей перед алжирским народом, который вносит вклад в строительство новой республики". По словам президента, "эта новая республика окажется в руках новых поколений алжирцев, которые, естественно, станут главными действующими лицами и участниками общественной жизни и устойчивого развития в Алжире завтрашнего дня".

Выдвижение в феврале правящей коалицией Бутефлики на новый срок вызвало массовые акции протестов по всей стране. "Выборов 18 апреля не будет, - сообщил президент. - Такое решение принято, чтобы удовлетворить требования народа".

Президент Алжира также пообещал провести "важные перестановки" в правительстве в ближайшее время и инициировать формирование нового кабинета технократов.

"С целью большей мобилизации органов государственной власти и повышения эффективности работы государства во всех областях я решил провести серьезные перестановки в правительстве в самом ближайшем будущем, - указал он. - Эти изменения будут адекватным ответом на требования, которые вы мне выдвинули, а также доказательством того, что я готов принять необходимость проявлять подотчетность и ответственность на всех уровнях и во всех секторах".

В своем послании Бутефлика заявил, что сроки новых выборов будут определены во время общенациональной конференции и после завершения процесса формирования нового кабмина.

В понедельник также стало известно, что глава государства назначил нового премьер-министра.

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