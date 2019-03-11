СМИ: Мэй встретится с Юнкером перед голосованием по Brexit в Палате общин

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Глава британского правительства Тереза Мэй в понедельник вечером вылетела в Страсбург, чтобы провести личную встречу с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером накануне назначенного на 12 марта голосования по проекту соглашения о Brexit в Палате общин британского парламента. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщили телеканал Sky News и вещательная корпорация Би-би-си.

За последние 24 часа у Мэй состоялось два телефонных разговора с Юнкером, в ходе которых обсуждались возможности вывести переговоры между Лондоном и Брюсселем из тупика. При этом, как отмечают источники британских СМИ, предстоящая встреча сторон не означает, что Евросоюз готов идти на уступки, чтобы британский парламент во вторник утвердил проект сделки об условиях "развода".

Как отмечают в премьерской канцелярии, в настоящий момент переговорный процесс продолжается и находится на "непростом этапе". При этом в Брюсселе на состоявшемся в понедельник днем брифинге официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что "ЕК не планирует никаких встреч с Великобританией по Brexit в ближайшие дни". Он подчеркнул, что позиция Еврокомиссии никак не изменилась и ЕК продолжает настаивать, что предварительно согласованный Брюсселем и Лондоном текст соглашения не может быть изменен. Он также в очередной раз подтвердил, что для ЕС приоритетным сценарием остается упорядоченный выход Великобритании из состава сообщества.

Ожидается, что Мэй прибудет в Страсбург около 21:00 по местному времени (23:00 мск) - меньше чем за сутки до ключевого голосования в Палате общин. Как отмечают британские газеты, только прорыв в переговорах даст Мэй шанс добиться утверждения сделки с ЕС британскими депутатами. В настоящий момент ожидается, что проект сделки будет отвергнут с перевесом примерно в 200 голосов. Для сравнения, в январе этот показатель составлял 230 голосов, что стало самым крупным поражением премьер-министра в законодательном органе в истории современного британского парламентаризма.

Судьба Brexit

15 января депутаты Палаты общин проголосовали против проекта сделки с Брюсселем, а позднее одобрили две поправки к биллю о Brexit. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста соглашения с ЕC упоминание о "бэкстопе" - спорном защитном механизме, призванном не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Парламентарии опасаются, что из-за "бэкстопа" Соединенное Королевство может навсегда оказаться привязанным к европейскому сообществу. Именно вопрос обеспечения прозрачности ирландской границы остается главным камнем преткновения в переговорах.

Впоследствии Мэй заявила о том, что Палата общин сможет во второй раз проголосовать по сделке о Brexit не позднее 12 марта. Премьер также согласилась, чтобы Палата общин проголосовала по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем, если проект соглашения с ЕС вновь будет отвергнут. В том случае если парламентарии выступят и против такого сценария, они смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок.