Мадуро не смог назвать точного срока восстановления электроснабжения в Венесуэле

КАРАКАС, 11 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы продолжают работать над восстановлением электроснабжения, однако пока неизвестно, когда в дома большинства жителей страны вернется свет. Это следует из опубликованной в понедельник в Twitter записи президента Николаса Мадуро.

Каракас погрузился во тьму. Однако жизнь в городе продолжается

"Мы продолжаем вести напряженную битву за освобождение Национальной электрической системы, постепенно мы движемся вперед и защищаем систему от атак, которые препятствуют восстановлению [подачи электричества], - написал Мадуро. - Благодаря упорной работе, любви и сопротивлению мы победим". Глава государства не сообщил, когда энергоснабжение в республике будет восстановлено.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране.

Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения. По мнению некоторых экспертов, авария в системе электроснабжения Венесуэлы стала беспрецедентной по масштабам.