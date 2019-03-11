Министр юстиции Грузии опровергла сообщения об отставке

ТБИЛИСИ, 11 марта. /ТАСС/. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в понедельник опровергла сообщения СМИ о том, что она решила уйти с занимаемой должности.

"Я не уходила в отставку, но несколько дней назад возник вопрос, который входит в сферу полномочий и обязанностей возглавляемого мною министерства. По этому вопросу у меня твердая позиция, если моя позиция не будет принята, то я уйду с поста", - заявила министр журналистам в Тбилиси.

В то же время 44-летняя Цулукиани, считающаяся одним из самых влиятельных членов правительства, отказалась сообщить, какой именно вопрос вызвал разногласия в правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) и в парламенте, большинство депутатов которого являются членами ГМ.

Тея Цулукиани родилась в январе 1975 года в Тбилиси. В 1992 году окончила Лионский лицей имени Ампера (Франция), в 1997 году с отличием окончила факультет международного права и международных отношений Тбилисского государственного университета, параллельно училась в Дипломатической академии МИД Грузии, которую окончила в 1998 году. В 2000 году окончила французскую Национальную школу администрации (ENA).

В 2000-м стала сотрудником Европейского суда по правам человека, в 2010 году оставила эту работу и вернулась в Грузию. В начале 2012 года стала одним из активных деятелей тогда оппозиционной партии ГМ, которая победила на выборах в парламент 1 октября 2012 года. С конца октября 2012 года заняла пост главы минюста Грузии.