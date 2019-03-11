СМИ: Пучдемон проигнорировал призыв полиции отменить каталонский референдум 2017 года

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. Каталонская полиция дважды призывала экс-лидера региона Карлеса Пучдемона не проводить референдум о независимости 1 октября 2017 года. Об этом заявил в понедельник в Верховном суде Испании Эмили Кеведо, который в ходе плебисцита занимал пост начальника отдела планирования полиции, передает агентство EFE.

По его словам, стражи порядка предупреждали Пучдемона о том, что лучше отменить проведение референдума в связи с возможными столкновениями на фоне "климата напряженности" в разгар каталонского кризиса. Как уточнил Кеведо, соответствующие призывы были донесены до экс-главы правительства автономии в ходе встреч в конце августа 2017 года. Несмотря на это, Пучдемон отказался пойти на такой шаг, уточнил экс-начальник полиции.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

12 февраля в Испании стартовал процесс по делу лидеров сепаратистского движения. Перед Верховным судом страны предстали 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Ожидается, что слушания продлятся несколько месяцев, а приговор может быть вынесен летом. Прокуратура Испании обвиняет часть проходящих по делу в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.