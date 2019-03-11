Госдеп: борьба с "деятельностью РФ в Европе" является приоритетом бюджета на 2020 год

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Борьба со "злонамеренной деятельностью" России является одним из главных приоритетов при формировании бюджета Госдепартамента на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября. С таким утверждением выступил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на брифинге в Госдепартаменте.

"Приоритетом этого бюджета является противостояние "злонамеренной деятельности" России в Европе, Евразии и Центральной Азии", - заявил он.

В распространенном пресс-релизе внешнеполитического ведомства США говорится, что Госдепартамент рассчитывает на выделение Конгрессом на эти цели $661 млн. В свою очередь, в опубликованном ранее бюджетном запросе президента США Дональда Трампа к Конгрессу на 2020 финансовый год говорится, что администрация просит выделить $500 млн на противодействие "российскому злонамеренному влиянию" в Европе.

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.