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Акции протеста в Алжире

СМИ: общенациональную конференцию Алжира может возглавить экс-глава МИД страны

Ранее президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об отсрочке запланированных на 18 апреля выборов главы государства и отказался баллотироваться на новый срок

РАБАТ, 11 марта. /ТАСС/. Общенациональную конференцию Алжира, которой предстоит определить дату новых президентских выборов и выработать другие параметры переходного периода, скорее всего, возглавит бывший министр иностранных дел Алжира, экс-спецпосланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии 85-летний Лахдар Брахими. Об этом сообщает в понедельник информационный портал TSA со ссылкой на источники.

Ранее президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об отсрочке запланированных на 18 апреля выборов главы государства. Он также отказался баллотироваться на новый, пятый срок.

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Бутефлика, АбдельазизАлжирАкции протеста в Алжире
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