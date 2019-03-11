Франция приветствует решение президента Алжира не баллотироваться на пятый срок

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал решение президента Алжира Абдельазиза Бутефлики отказаться от участия в выборах нового главы государства. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой внешнеполитического ведомства Франции.

"Я приветствую заявление президента Бутефлики, в котором он объявил, что не будет бороться за пятый мандат и примет меры по обновлению алжирской политической системы, - заявил Ле Дриан. - В связи с крупными манифестациями, которые проходили в спокойной и достойной манере по всему Алжиру, Франция выражает надежду на то, что новая динамика для ответа глубоким ожиданиям алжирского народа будет принята быстро". Также глава французского МИД напомнил о приверженности Парижа дружеским отношениям с этой страной.

Ранее Бутефлика объявил об отсрочке запланированных на 18 апреля выборов главы государства. Он также отказался баллотироваться на новый, пятый срок. По его словам, сроки новых выборов будут определены после общенациональной конференции и завершения процесса формирования нового правительства технократов.