Болтон: Пакистан стремится к снижению напряженности в отношениях с Индией

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заверил его в стремлении Пакистана предпринять дальнейшие шаги для снижения напряженности в отношениях с Индией. Соответствующую запись помощник американского лидера разместил на своей странице в Twitter.
"Поговорил с главой МИД Пакистана Куреши, чтобы призвать его к действенным шагам, направленным против "Джаиш-е-Мухаммад" и других террористических групп, действующих с территории Пакистана. Министр иностранных дел заверил меня, что Пакистан будет предпринимать решительные действия в отношении всех террористов и продолжит шаги, направленные на деэскалацию напряженности в отношениях с Индией", - написал он.
В настоящее время между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за террористической атаки 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за теракт, унесший жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), выступающая за отделение штата от Индии. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки, бездействии пакистанских властей в отношении террористов.
Spoke with Pakistani FM Qureshi to encourage meaningful steps against JeM and other terrorist groups operating from Pakistan. The FM assured me that Pakistan would deal firmly with all terrorists and will continue steps to deescalate tensions with India.— John Bolton (@AmbJohnBolton) 11 March 2019