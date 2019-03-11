Болтон: Пакистан стремится к снижению напряженности в отношениях с Индией

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заверил его в стремлении Пакистана предпринять дальнейшие шаги для снижения напряженности в отношениях с Индией. Соответствующую запись помощник американского лидера разместил на своей странице в Twitter.

"Поговорил с главой МИД Пакистана Куреши, чтобы призвать его к действенным шагам, направленным против "Джаиш-е-Мухаммад" и других террористических групп, действующих с территории Пакистана. Министр иностранных дел заверил меня, что Пакистан будет предпринимать решительные действия в отношении всех террористов и продолжит шаги, направленные на деэскалацию напряженности в отношениях с Индией", - написал он.

В настоящее время между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за террористической атаки 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за теракт, унесший жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), выступающая за отделение штата от Индии. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки, бездействии пакистанских властей в отношении террористов.