В США заявили об использовании своих позиций в энергетике в качестве рычага на переговорах

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. США используют вопрос о предоставлении технологий в области энергетики в качестве рычага на торговых переговорах и могут увеличить число терминалов для экспорта сжиженного природного газа. Об этом сообщил в понедельник в интервью телекомпании CNBC министр энергетики США Рик Перри, участвующий в работе энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне (штат Техас).

На вопрос о том, рассматривают ли США вопрос о поставках природного газа в качестве рычага на торговых переговорах, министр ответил утвердительно. "Конечно, да, - заявил он. - Если смотреть на вещи шире, то технологии в области возобновляемых источников энергии, а также в области создания небольших ядерных реакторов и использования минерального топлива обеспечивают Америке лидирующие позиции в области всей энергетики, а не только в том, что касается использования ископаемых видов топлива. Теперь наши возможности выросли: мы поставляем сжиженный природный газ в 34 страны, и это очень важно".

По словам министра, США, возможно, потребуется строительство новых терминалов для экспорта сжиженного природного газа, помимо тех примерно 20, которые сейчас проектируются. "Это топливо, которое позволит сократить масштабы загрязнения окружающей среды, - отметил он. - Посмотрите на Китай, на Индию, страны с очень крупной с экономикой. Возможно, для удовлетворения их спроса потребуется гораздо большее число экспортных терминалов, чем проектируется сейчас".