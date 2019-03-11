Куба осудила намерения США расширить список компаний острова, подпадающих под санкции

ГАВАНА, 12 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Кубы считает неправомерным решение американского правительства расширить санкции против кубинских компаний, связанных с армией и другими силовыми структурами. Об этом в понедельник в Twitter заявил глава ведомства Бруно Родригес.

"Мы отвергаем включение Государственным департаментом США новых кубинских организаций в печально известный список, составленный в ноябре 2017-го и 2018 годах по дополнительным мерам блокады. Ни одна кубинская компания не должна быть включена в этот список", - говорится в сообщении.

В понедельник Госдепартамент сообщил о добавлении пяти компаний острова в санкционные списки компаний, связанных с военными структурами карибской страны. Правительство США запрещает прямые финансовые операции с перечисленными субъектами, поскольку "они будут несоразмерно выгодны кубинской армии, разведке и службам безопасности в ущерб кубинскому народу или частному предпринимательству на Кубе".

Неделю назад американские власти также разрешили с 19 марта американцам кубинского происхождения подавать иски в американские суды на ряд кубинских компаний, контролирующих собственность на острове, которая была в прошлом веке национализирована кубинскими властями. Речь идет о кубинских компаниях, находящихся под контролем военных, разведки и служб безопасности Кубы. В прошлом году информационная служба McClatchy сообщала, что около 6 тыс. исков было подано гражданами США, собственность которых была национализирована правительством островного государства.