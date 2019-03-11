Король Иордании обсудил ситуацию в Сирии с вице-президентом и госсекретарем США

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II встретился в понедельник в Вашингтоне с вице-президентом США Майклом Пенсом и госсекретарем Майклом Помпео и обсудил ситуацию в Сирии и противостояние терроризму в регионе. Об этом говорится в распространенных заявлениях пресс-служб вице-президента и Госдепартамента.

"Вице-президент Майкл Пенс встретился сегодня с королем Иордании Абдаллой II, чтобы обсудить двусторонние отношения, борьбу против ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) и развитие ситуации в регионе", - сообщается в документе. "Они обсудили решение президента [США Дональда] Трампа сохранить часть сил США в Сирии, а также возможности для более тесной работы по противостоянию терроризму в регионе", - подчеркнула пресс-служба.

Король Иордании также провел переговоры с главой американского внешнеполитического ведомства. "В ходе встречи госсекретарь Помпео вновь подчеркнул, что отношения США и Иордании остаются крепкими, и обсудил некоторые вопросы, представляющие интерес для обеих сторон, в том числе приверженность Иордании проведению экономических реформ и развитие событий в регионе в связи с конфликтом в Сирии", - говорится в распространенном письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

В Сирии до настоящего времени находились порядка 2,2-2,5 тыс. американских военнослужащих. Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении отозвать американские силы. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в американской печати, фактически уговорили Трампа в значительной степени пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.

Как пояснили в конце февраля должностные лица администрации США высокого ранга, Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждой): в созданной США в одностороннем порядке зоне безопасности Эт-Танф близ иорданской границы, а также на северо-востоке Сирии.